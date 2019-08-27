Дальневосточные аграрии подсчитывают убытки от наводнения. Как сообщает ГТРК "Дальневосточная", в федеральный Минсельхоз уже отправлены документы на возмещение ущерба, выделении зерна из спецфонда. Также может быть введен нулевой тариф на доставку кормов.

Ситуация в регионе сейчас складывается достаточно серьезная. Под водой находятся 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Плюс подтоплены личные подсобные хозяйства и дачные участки. Комиссии, работавшие на прошлой неделе в районах края, собрали полный отчет по пострадавшим территориям. Акты составлены, все повреждения зафиксированы.

По информации наблюдателей, предварительный ущерб — около 130 миллионов рублей. 46 крупных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств понесли большие убытки, в том числе в заготовке кормов — до 50 процентов.