Состояние девочки, пострадавшей в бассейне, осложнилось лихорадкой

Состояние пострадавшей Бодруме 12-летней российской девочки, находящейся на лечении в одной из больниц Турции, осложнилось лихорадкой. Родители решили пока отказаться от транспортировки ребенка в Россию, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, 18 августа девочка пострадала во время отдыха в Бодруме. Ее рука застряла в насосной трубе бассейна. Ребенка удалось вытащить после того, как конструкцию выломали. Все это время девочка была под водой. Как рассказывают очевидцы, персонал отеля отключил насос лишь спустя 10 минут после происшествия. Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство России и генконсульство в Анталье.

Как сообщил в понедельник журналистам заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак, который на прошлой неделе прибыл в Турцию для оказания помощи пострадавшей девочке, на сегодняшний день ее состояние оценивается как крайне тяжелое, появилась лихорадка. Транспортировка в Россию возможна, но это сопряжено с большим риском осложнений.

В понедельник отец ребенка сообщал на своей странице "ВКонтакте", что туроператор обеспечил родителям проживание в Турции еще на неделю.

Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов отметил, что в любом случае в Петербурге семье будет оказан весь комплекс мер медико-социальной помощи, ребенка готовы принять специалисты многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. Раухфуса.

В Турции помощь по сопровождению ситуации будет оказывать МИД РФ. "К сожалению, участие российских специалистов в лечении на турецкой территории будет весьма ограничено. Турецкая сторона действует согласно национальным медицинским протоколам, договоренность о регулярных консультациях сохраняется", — сказал медик.

Ранее Копылов сообщал, что девочка находится в глубокой коме. 23 августа доктора сообщили о некоторых улучшениях — удалось зафиксировать уменьшение частоты пульса и снижение сердечной недостаточности.