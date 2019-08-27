Три футболиста из российской премьер-лиги вызваны в сборную Польши

Тренерский штаб сборной Польши по футболу объявил заявку национальной команды на предстоящие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года со Словенией и Австрией, которые состоятся 6 и 9 сентября соответственно.

Вызов в сборную получили два игрока московского "Локомотива" Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк, а также полузащитник столичного "Динамо" Себастьян Шиманьски.

Помимо игроков из чемпионата России, в заявку национальной сборной Польши вошли:

Вратари: Лукаш Фабиански ("Вест Хэм"), Лукаш Скорупски ("Болонья"), Войцех Щенсны ("Ювентус");

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Тьяго Ционек (СПАЛ), Камил Глик ("Монако"), Роберт Гумни ("Лех"), Артур Енджейчик ("Легия"), Томаш Кендзера ("Динамо" Киев), Михал Паздан ("Анкарагюджю"), Аркадиуш Реца ("Аталанта"), Мацей Рыбус ("Локомотив");

Полузащитники: Крыстян Белик ("Дерби Каунти"), Якуб Блащиковски ("Висла"), Яцек Горальски ("Лудогорец"), Камиль Гросицки ("Халл Сити"), Дамиан Кондзер ("Динамо" Загреб), Матеуш Клих ("Лидс"), Кароль Линетты ("Сампдория"), Петр Зелински ("Наполи");

Нападающие: Давид Ковнацки ("Сампдория"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Кшиштоф Пентек ("Милан").

🔴 POWOŁANIA

Mamy listę powołanych zawodników przez selekcjonera Jerzego Brzęczka na mecze ze Słowenią i z Austrią 📋⤵️ pic.twitter.com/SEFIeFWkTD — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 26, 2019

Напомним, после четырех игр отборочного турнира Польша с 12 очками занимает первое место в группе G, на второй строчке расположился Израиль (7 очков), на третьей – Австрия (6), на четвертой – Словения (5), на пятой — Северная Македония (4), на шестой – Латвия (0).