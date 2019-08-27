Челябинскую мэрию на время превратили в выставочный зал. Местом проведения выставки современных художников выбрали здание, где находится городская администрация. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

По словам организаторов, таким образом, они хотели сблизить живописцев и чиновников. Показать, что сотрудничество между этими сторонами не только возможно, но и необходимо. Другая важная задача проекта — знакомство широких слоев населения с новыми направлениями современного искусства.

Как рассказали устроители, выставка "Открытый город" познакомит не только с работами местных художников. В мэрии будут выставлены картины из столицы Урала, Москвы, а также города Тара Омской области.