Мост с пешеходами обрушился в Турции

Два человека пострадали в результате обрушения моста в городе Терме на черноморском побережье Турции, сообщает Haber Turk. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 24 августа. На кадрах видно, как по асфальту пошла трещина и часть моста оказалась разрушена, при этом в образовавшийся провал упали два человека и автомобиль.

Пожилых мужчин доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает. В машине в тот момент никого не было, так что пострадала только техника. Причиной ЧП эксперты называют обрушившиеся на регион проливные дожди, которые размыли опорные конструкции моста.