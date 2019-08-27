В США умерла дизайнер платьев Мишель Обамы

В понедельник в возрасте 59 лет скончалась американский дизайнер кубинского происхождения Исабель Толедо, создавшая наряд Мишель Обамы на первую инаугурацию Барака Обамы в 2009 году, сообщает издание New York Times. По словам ее мужа, причиной смерти стал рак груди​​​.

Мария Исабель Искьердо (Толедо — фамилия мужа) родилась в 1960 году на Кубе, в возрасте восьми лет переехала с родителями в США. В 1985 году дизайнер впервые представила свою коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке.

Широкую известность дизайнер получила в 2009 году, создав платье-футляр золотого цвета для Мишель Обамы, которое бывшая первая леди надела на первую инаугурацию 44-го президента США Барака Обамы.