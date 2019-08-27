СМИ: G7 поражена напором Трампа за возвращение России

В ходе встречи G7 президент США Дональд Трамп использовал любую возможность, чтобы заявить о необходимости возвращения в нее России, но еще более активно он говорил об этом, общаясь с лидерами за закрытыми дверями, пишет во вторник американская газета The Washington Post со ссылкой на работавших на встрече чиновников.

По данным собеседников издания, "послание Трампа было таким: смысла в этих дискуссиях нет без Путина за столом".

В воскресенье в Биаррице президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о возвращении России в G8 обсуждается. "Я полагаю, эта работа идет. Есть люди, которые хотели бы, возвращения России. Это было бы положительно и полезно для многого в мире. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию — хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", — сказал президент США.

По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры согласились с ним. При этом Трамп отказался назвать конкретные имена, передает "Интерфакс".

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США.

Американский президент заявил, что был бы готов пригласить российского президента в G8, подчеркнув, что не уверен, что Путин примет приглашение. "Он — гордый человек", — объяснил Трамп, напомнив, что Россию исключили из G8.