Новый рекорд Федерера: 17-я квалификация на Итоговый турнир АТР

Экс-первая ракетка мира и победитель 20 турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер установил новое достижение. В ходе первого круга US Open-2019 он квалифицировался на Итоговой турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в рекордный 17-й раз.

В стартовом матче последнего в сезоне "Шлема" Федерер победил представителя Индии Сумита Нагала в четырех партиях – 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Согласно промежуточным итогам нынешнего теннисного сезона швейцарец получил право сыграть на Итоговом турнир АТР.

