Голкипер "Тампы" Василевский показал игровой шлем на новый сезон

Обладатель "Везина Трофи", российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтинг" Андрей Василевский презентовал свой новый шлем, в котором будет выступать в сезоне-2019/2020.

Шлем Василевского выполнен в традиционных для клуба сине-белых цветах. На нем присутствует надпись с названием команды, изображение дикой кошки, а также герб России – двуглавый орел.

The details in Andrei Vasilevskiy's new mask are STUNNING.



Talk about bringing the t̶h̶u̶n̶d̶e̶r̶ lightning. ⚡😼 (Mask by @Sylabrush, photo via Sebastien Gervais) pic.twitter.com/mez5g5liuk — NHL (@NHL) August 26, 2019

Напомним, 25-летний голкипер в минувшем сезоне принял участие в 53 играх, в которых "Лайтнинг" одержали 39 побед. На счету россиянина шесть матчей "на ноль".