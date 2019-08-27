34 миллиона россиян оказались в "квалификационной яме"

1,3 миллиарда работников во всем мире находятся в так называемой "квалификационной яме" — это означает, что их компетенция избыточна или недостаточна для той работы, которую они выполняют. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад, подготовленный компанией BCG и ассоциацией World Skills при поддержке госкорпорации "Росатом".

По мнению специалистов, данная кадровая проблема является одной из основных на рынке труда. Например, в 2017 году мировой ВВП недосчитался из-за этого 5 триллионов долларов. Усугубляют ситуацию и современные технологии, из-за появления которых миллионы человек остаются без работы, пояснил гендиректора "Росатома" Алексей Лихачев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев указывал, что негативное влияние на рынок труда также оказывают нелегитимные санкции, протекционизм и торговые воины.