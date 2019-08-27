Путин прилетел на МАКС, где встретится с Эрдоганом

В Жуковский, где открывается 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019, прилетел президент России Владимир Путин. Его самолет приземлился на площадке авиасалона. Президента встречали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Незадолго до этого в Жуковский прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Путин и Эрдоган примут участие в церемонии официального открытия авиасалона. Лидеры также ознакомятся с экспозицией музея. Затем пройдут полноформатные переговоры на площадке МАКС-2019. Президенты планируют рассказать об их итогах представителями прессы, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны собираются обсудить ситуацию в Сирии, в частности, в Идлибе. Они также затронут вопросы урегулирования на Украине.

На МАКС-2019 публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации. В частности, они увидят истребитель пятого поколения Су-57. В центре внимания также будет перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также вертолеты и беспилотники.