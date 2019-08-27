"Айнтрахт" заплатил семь млн евро за переход Доста из "Спортинга"

Голландский нападающий "Спортинга" Бас Дост продолжит карьеру в немецкой бундеслиге, 30-летний форвард подписал соглашение с "Айнтрахтом", рассчитанное на три сезона – до июня 2022 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, "зелено-белые" выручили на продаже футболиста не менее семи миллионов евро. В новом для себя клубе голландец будет выступать под девятым номером.

Дост – воспитанник голландского "Эммена", откуда перешел в "Хераклес". Летом 2012 года стал игроком немецкого "Вольфсбурга", а в августе 2016 переехал в Португалию за 11,85 миллионов евро.

В составе лиссабонской команды Бас в минувшем сезоне принял участие в 35 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал две голевые передачи. Также на его счету 18 матчей, один гол и три передачи за сборную Голландии.