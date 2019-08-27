Россиянин Ярцев выиграл бронзу чемпионата мира по дзюдо

Российский дзюдоист Денис Ярцев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Японии. В решающем поединке весовой категории до 73 килограмм 28-летний россиянин одержал победу над представителем Таджикистана Бехрузом Ходжазоду.

Еще одним обладателем бронзовой медали мирового первенства по дзюдо стал Хидаят Гейдаров из Азербайджана. Он оказался сильнее еще одного спортсмена из Таджикистана Сомона Махмдбекова. Золотую медаль выиграл японец Сехэй Оно. Серебро – у азербайджанца Рустама Оруджева.

Чемпионат мира завершится первого сентября.