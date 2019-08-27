Johnson & Johnson поплатится миллионами за опиоидный кризис

572 миллиона долларов — такую сумму должна выплатить компания Johnson & Johnson за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в США.

Решение вынес суд округа Кливленд. Согласно иску обвинения, принадлежащая холдингу фармацевтическая компания Janssen использовала на рынке болеутоляющих средств ненадлежащие методы продвижения. Они вводили в заблуждение и косвенно способствовали гибели от передозировки опиоидами 6 тысяч жителей штата Оклахома. Причем аналогичные обвинения к корпорации имеются еще у нескольких тысяч истцов. В компании все обвинения отрицают и намерены опротестовать решение суда.

Ранее ирландская фармацевтическая компания Endo Pharmaceuticals согласилась заплатить двум округам штата Огайо 10 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования претензий за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса. Аналогичную сделку со штатом Оклахома заключила и израильская Teva Pharmaceutical Industries. Ее обязали выплатить 85 миллионов долларов. На мировую пошла ещё одна компания, Purdue Pharma, отступные составили 270 миллионов долларов.

Опиоидный кризис разразился в США в начале 90-х, эффективных методов борьбы с передозировкой такими препаратами не существует до сих пор. В зоне риска полмиллиона человек. В 2017 году Дональд Трамп присвоил кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это дает право принять комплекс мер по поддержке наркозависимых и противодействовать распространению наркотиков этой группы на черном рынке.