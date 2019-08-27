"Росморпорт" наградил победителей парусной регаты в "Артеке". Соревнования прошли в акватории международного детского центра, сообщает служба информации "Вести — Севастополь".

В регате на кубок "Росморпорта" участвовали не только дети, отдыхавшие в лагере, но и спортсмены со всей России. Соревнования стали частью программы "Море – романтика – профессия". Как рассказал замдиректора Морского федерального ресурсного центра допобразования детей Михаил Зенкин, ребята, попавшие на смену "Артековская робинзонада", прошли полноценную подготовку к спортивным соревнованиям в течение 21 дня. Кроме регаты, прошли соревнования на шлюпках. Победителей наградили призами и подарками.

Благодаря "Росморпорту" программы "Детской морской флотилии" проходят уже второй год и пользуются огромной популярностью у ребят. Сотрудничество организаторов – Федерация парусного спорта Республики Крым, "Росморпорт" и "Артек" — обязательно будет продолжено на радость всем любителям активного отдыха.