В Сергиево-Посадском районе стартовал уникальный проект по сохранению приемных семей

В Подмосковье запустили уникальный проект поддержки приемных семей. В течение двух недель с родителями и детьми работают психологи, юристы и социальные педагоги. Программа помогает наладить отношения и преодолеть кризис в семье.

- Я держу тебя. Шагом, шагом. Вот — джигит уже готов!

Восьмилетний Денис сел на лошадь впервые в жизни и сразу попал к опытному инструктору по джигитовке.

- Руку выше над головой! Тянись, тянись!

На иппотерапию Денис приехал вместе со всей семьей. У Кристины и Сергея Рудометкиных девять детей, шесть из них — приемные. С каждым ребенком инструкторы занимаются индивидуально.

"Есть своя энергетика у лошади. Не всегда у нас все бывает хорошо. Приезжаешь, просто погладишь, обнимешь — и просто меняется все!" — говорит тренер по джигитовке Владислав Кудзаев.

Рудометкины стали участниками уникального проекта "Реконструкция приемной семьи". Его запустили в Московской области впервые на базе школы-интерната в Сергиево-Посадском районе. Две недели с семьей будут работать психологи, юристы и социальные работники.

"Впечатления грандиозные, дети очень довольны, потому что много интересных занятий, познавательных мероприятий, экскурсий. Больше всего детям нравятся с преподавателями, здесь очень хорошая база. Занятия разделили по возрастам и интересам", — говорит Кристина Рудометкина.

Каждый день расписан по минутам. Подъем в семь утра, зарядка, занятия с психологом, днем экскурсии и спортивные игры, вечером викторины и мастер-классы. Главная цель проекта — предотвратить у родителей и детей эмоциональное выгорание.

"При индивидуальной работе с каждым ребенком все равно вскрываются сиблинговые конкурентные отношения деток, которые естественным путем, со слов ребенка, родителям не всегда могут быть понятны и даже не всегда будут видны", — говорит педагог-психолог Инна Соколова.

Приемной семье выделили целый этаж в гостинице школы-интерната. Каждый ребенок смог сам выбрать комнату на свой вкус.

- А здесь кто живет?

- Глеб и Даник.

Этот проект планируют сделать постоянным. Приемные семьи из Московской области смогут пройти двухнедельную программу совершенно бесплатно. В первую очередь здесь ждут так называемые кризисные семьи.

"Не секрет, что есть такие случаи, когда принимается в семью ребенок в полтора года, год. А через 13 лет ребенок вступает в пубертатный период, и родители не могут справиться. И результаты таковы, что ребенок возвращается снова в детский дом", — говорит директор школы-интерната имени преподобного Сергия Сергиево-Посадского района Наталья Лепорская.

"Если семья чувствует риски того, что ребенок может оказаться опять в детском доме, она может обратиться в органы опеки. Если такие же риски чувствуют органы опеки или службы сопровождения, они также могут предложить семье поучаствовать в этом проекте", — говорит заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

В московском регионе более 25 тысяч детей-сирот, из них 15 тысяч попали в приемные семьи. Каждая из них может присоединиться к проекту в любой момент.