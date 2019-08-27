Путин и Эрдоган открыли МАКС-2019

Владимир Путин вместе с турецким лидером Реджепом Эрдоганом открыл международный авиакосмический салон МАКС-2019 в Жуковском, сообщает телеканал "Россия 24".

Пристальное международное внимание к российскому авиапрому говорит о его высоком интеллектуальном и научно-техническом уровне, а также значительном экспортном потенциале, заявил российский лидер во вступительном слове. Достижения отечественных инженеров особенно заинтересуют турецких партнеров, уверен Путин.



Новинками подмосковного салона станут беспилотные летательные аппараты, самолеты для деловой и малой авиации. Настоящим прорывом станет премьера новейшего среднемагистрального самолета МС-21, универсальных вертолетов Ка-62 и Ми-38.

Турецкий президент, в свою очередь, пригласил Владимира Путина на фестиваль "Технофест" в Стамбуле. В 2018 году мероприятие посетили свыше 500 тысяч человек, в 2019 году ожидают свыше миллиона гостей.

Реджеп Эрдоган рассказал, что "Турецкие авиалинии" – мировой перевозчик, который летает в 100 стран мира. Помимо прочего, сейчас в столице страны достраивается новый аэропорт. Он сможет принимать до 200 миллионов пассажиров ежегодно.

После приветственного слова лидеры двух стран осмотрели статическую экспозицию МАКС-2019. В частности, первый российский боевой самолет пятого поколения Су-57, самый современный серийный истребитель Су-35, а также вертолеты Ми-38 и Ка-62. Далее Путин лично рассказал Эрдогану характеристики амфибии Бе-200. В заключении президенты осмотрели авиалайнер МС-21.