Неожиданная гостья: жительница Петербурга обнаружила в квартире рептилию

Петербургские жители уже привыкли находить у себя дома пресмыкающихся. Во второй раз за летний сезон змея непонятным образом оказалась в квартире многоэтажного дома. На этот раз — в Красносельском районе города.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", проживавшая в квартире женщина нашла ужеобразную змею и сразу обратилась к спасателям. Выяснилось, что горожанку посетил маисовый полоз, уроженка Северной Америки. Это змея считается среди серпентологов небольшой. Она достаточно популярна у любителей пресмыкающихся. И главное — она не ядовита. Теперь спасателям МЧС, забравшим змею, предстоит найти хозяина.

Напомним, последний раз на змею в своем собственном диване наткнулись жильцы Авангардной улицы. Это произошло в июле. Найденный питон в истощенном состоянии был передан ветеринарам.