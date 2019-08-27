Дмитрий Малышко: биатлонисты не понимают политики СБР

В российском биатлоне накануне старта нового сезона создалась скандальная ситуация, в которой руководство Союза биатлонистов России противостоит спортсменам сборных команд. Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко поделился своими мыслями о конфликте с чиновниками СБР.

"Готовы ли мы опять войти в сезон так же [как в прошлом году]? – цитирует Малышко РИА новости. – Когда нам говорят, что по договору вы в конце сезона ничего не получите, у нас возникает вопрос, для кого мы носим [эмблемы] этих спонсоров? Кому мы зарабатываем деньги? Скажу, что опять на таких условиях команда в сезон не пойдет".

По словам спортсмена, он и его коллеги не собирались воевать с СБР: "Мы и письмо писали, чтобы не воевать, а тихо-мирно, чтобы не узнала пресса, решить все вопросы и тренироваться дальше. Наше руководство посчитало, что за этим скандалом должна наблюдать вся страна, а спортсмены этого совершенно не хотели".

"Кто видит улучшение ситуации со спортсменами? Третий месяц война. Во времена Прохорова [прежний президент СБР, — прим. ред.] это были люди, которые действительно хотели помочь в тяжелые времена. Они всегда пытались помочь спортсменам. Сейчас я этой помощи не вижу. Наоборот, я чувствую какое-то сопротивление", – сказал Малышко.