Макрон об отношениях с Россией: нам нужно тщательно перетасовать карты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

"Я убежден, что нам нужно очень тщательно перетасовать карты, налаживая честный и требовательный диалог с Россией", — заявил он.

По его мнению, это необходимо для выстраивания общеевропейской стратегии в отношении Москвы, в противном случае Европа останется "в глубоко бесплодной напряженности" и будет иметь повсюду замороженные конфликты. Он считает, что невозможно создать условия для возрождения европейской цивилизации, не переосмыслив связей с Россией.

Как сообщает "Интерфакс", выталкивание России из Европы Макрон назвал "огромной стратегической ошибкой". Последствием будет либо изоляция России, которая увеличит напряженность, либо ее союз с другими державами, например, с Китаем. А это не входит в интересы Запада.



Во время саммита в Биаррице Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7. По его мнению, это будет хорошо для России и для всех. Он сообщил также, что Владимир Путин "вполне вероятно" будет приглашен на следующую встречу "Большой семерки", которая пройдет в США. Вместе с тем Трамп не уверен, что Путин примет приглашение. "Он — гордый человек", — объяснил президент США.