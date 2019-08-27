"Синдром оборотня": в Испании 16 детей обросли волосами после приема лекарства

У шестнадцати детей в Испании развился "синдром оборотня". У несовершеннолетних наблюдается гипертрихоз — рост волос по всему телу. По предварительной версии, это произошло после приема лекарства, в котором присутствовал миноксидил. Данное средство обычно используется для стимулирования роста волос при алопеции.

Об удивительном явлении сообщает Daily Mail. Пострадавшие принимали омепразол, который обычно используется для лечения язвенной болезни, но в лекарстве каким-то образом оказался миноксидил.

Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам для здоровья уже приказало вывести из обращения несколько партий фармацевтической компании Farma-Química Sur SL. Родителям порекомендовали обратиться за медицинской помощью в том случае, если они давали своим детям зараженный препарат.

Испанские чиновники полагают, что лекарство могло попасть в тридцать аптек, в которые поступило более пятидесяти партий омепразола.

Отмечается, что после прекращения принятия препарата у детей уменьшились признаки гипертрихоза.

В истории есть один известный случай, ключевой фигурой которого стала мексиканка Юлия Пастрана. Ее называли не иначе как самой уродливой женщиной в мире. Представительница женского пола была носительницей бороды. От гипертрихоза Пастрана страдала с детских лет. Женщина принимала участие в шоу уродов. Когда мексиканка умерла, ее тело мумифицировали, а впоследствии использовали в качестве пособия для ученых.