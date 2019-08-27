Россияне больше боятся заболеть, чем умереть

Все мы чего-то боимся. Некоторые страхи настолько сильны, что борьба с ними может потребовать даже врачебной помощи.

Аналитический Левада-центр опросил 1605 россиян в возрасте от 18 лет. Жителей страны спрашивали об их страхах. Респондентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответов.

Такие опросы центр проводит ежегодно. Как и в прошлые годы на первом месте оказался страх болезни близких (16%) и войны (14%).

Оказалось, что страх заболеть самому и потерять работоспособность был сильнее страха смерти (12% и 2% соответственно). Даже гибель человечества в целом пугала чуть большее количество россиян (3%).

Среди других распространенных страхов эксперты центра отметили бедность (10%), стихийные бедствия (9%), старость и беспомощность (7%), физическая боль (5%).

Согласно аналогичному опросу, проведенному в 2018 году в США, на первом месте в рейтинге страхов оказался страх коррупции, а вот боязнь болезней близких и их смерти разместились на 5 и 6 местах соответственно.