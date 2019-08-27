Актриса Евгения Добровольская рассказала, почему ей пришлось работать в театре уборщицей

Сегодня Евгения Добровольская — народная артистка России и мама четверых детей, а за ее плечами больше сотни ролей в кино. Однако мало кто знает, что прежде чем блистать на сцене, ей пришлось эту сцену в буквальном смысле драить половой тряпкой. Не поступив с первого раза в ГИТИС, она вынуждена была пойти уборщицей в театр Моссовета.

В программе "Судьба человека" Евгения рассказала Борису Корчевникову, что с детства твердо знала, что будет актрисой. Правда, сначала она занималась в балетной студии и танцевальном ансамбле. Но затем ее взяли играть в настоящий театр, и уже в 14 лет она предстала на сцене в роли Джульетты.

После школы, когда поступить в ГИТИС не получилось, родители сказали девушке идти работать. По совету подружек Добровольская решилась пойти в театр совсем не в качестве актрисы и устроилась туда уборщицей, чтобы можно было смотреть спектакли и хотя бы так набираться опыта. Правда, продержалась она в этом качестве всего несколько месяцев. Очень быстро ее заметили на "Мосфильме" и утвердили на главную роль в фильме "Клетка для канареек" Павла Чухрая.

На съемках этой картины актриса встретила и своего первого мужа Вячеслава Баранова.

"У нас была любовь, влечение сильное-сильное. Когда съемки закончились, мы уже не могли жить друг без друга. Это было прекрасно", — вспоминает Евгения.

В браке у пары родился сын Степан. Ни беременность, ни роды не помешали Евгении продолжить карьеру актрисы. Хотя Людмила Касаткина, мастер курса в ГИТИСе, у которой училась Добровольская, заявила ей: "Теперь ты мама и актрисой не будешь".

Вторым супругом Евгении стал Михаил Ефремов. Как призналась актриса, она не собиралась влюбляться в него, но судьба снова и снова сводила их. Когда Ефремов сделал ей предложение, она сначала даже отказалась. Однако затем все-таки решилась выйти замуж во второй раз. В этом браке, который продлился 10 лет, актриса родила сына Николая.

Как Добровольская и Ефремов познакомились? Какая у них была свадьба? Что сказала мама Михаила, когда узнала, что сын женился? И какими были эти десять лет? Ответы — в программе "Судьба человека".