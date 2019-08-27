Глава СБР Драчев: мы нашли общий язык со спортсменами

В Союзе биатлонистов России прошла рабочая встреча с членами национальной сборной страны по вопросу обсуждения контрактов на предстоящий сезон. По ее итогам стало ясно, что конфликт, возникший некоторое время назад между спортсменами и чиновниками, будет купирован.

По словам главы Союза Владимира Драчева, СБР хотел бы, чтобы биатлонисты всерьез зарабатывали на спонсорских контрактах. В переговорах с правлением федерации участвовали лидеры мужской сборной – трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Как отметил Драчев, Союз "вместе со спортсменами проработает четкие критерии на следующий год, условия мы положим на бумагу, чтобы каждый спортсмен был заинтересован в самых лучших результатах для себя лично".

"Спортсмены — наше лицо, мы для них и работаем, — цитирует главу СБР агентство ТАСС. – Но нам также важно не потерять детский спорт, но для этого СБР необходимы средства для помощи региональным федерациям: приобретать оружие, строить стрельбища и так далее".

Ожидается, что по итогам встречи ведущие биатлонисты России на предстоящий сезон сохранят свои контракты с личными спонсорами, но через год будет разработан универсальный документ, в котором количество рекламных мест для личных спонсоров будет определяться результатами спортсмена.