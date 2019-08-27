Екатеринбурженка хочет отсудить полмиллиона за свое фото на надгробии

Полмиллиона за свою фотографию на надгробье требует екатеринбурженка Екатерина Колбасина. Фото на памятнике увидела сестра женщины. Работники фотоателье уточнили, правда ли жива изображенная на фото. Получив утвердительный ответ, они сняли овал с памятника и вручили сестре "усопшей".

Фото с памятника Екатерина Колбасина делала 8 лет назад на документы для поступления в институт, сообщает РИА Новости. Колбасина написала претензию руководителю салона. Но в тот момент, когда она пришла передавать претензию, выяснилось, что салон уже съехал.

Также обратно вернулось отправленное владельцу фотоателье заказное письмо. Если в течение недели Екатерина не свяжется с руководством фотосалона, то она намерена подать иск о возмещении морального вреда.

Екатерина Колбасина подчеркнула, что больше всего ей жалко маму, которой было неприятно пережить такую ситуацию. Конечно, добавила пострадавшая, имя на памятнике было чужое, как и даты жизни и смерти. Но сам факт использования ее фотографии Екатерина посчитала аморальным.

"Получается, любой человек может прийти, сфотографироваться на документы и в итоге увидеть свою фотографию на памятнике", — подчеркнула женщина.