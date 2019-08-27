Шарапову могут лишить призовых на US Open. Виновата Серена

Поражение звезды российского тенниса Марии Шараповой от американки Серены Уильямс на турнире US Open-2019 дало много поводов для новых разговоров о форме экс-чемпионки пяти "Больших шлемов". Интересно, что крупный (1:6, 1:6) проигрыш россиянки может лишить ее призовых денег.

В нынешнем сезоне на крупнейших турнирах АТР и WTA введено правило, согласно которому организаторы вправе не выплачивать призовые деньги игрокам, которые проигрывают свои матчи безвольно и не оказывая достойного сопротивления сопернику. Одной из первых в туре от этого пострадала американская грузинка Анна Татишвили, которая на французской Roland Garros проиграла гречанке Марии Саккари со счетом 1:6, 0:6.

Вот и теперь ряд инсайдеров, включая источник портала Чемпионат.Ru, сообщают, что и игра Шараповой против своей вечной конкурентки Уильямс-младшей вызвала вопросы: эксперты считают, что наша спортсменка, дескать, выглядела бледной тенью самой себя.

Однако, безусловно, случаи Татишвили и Шараповой имеют совершенно разный антураж: грузинка играла против соперницы ей примерно равной, а то, что американская Серена сейчас на голову выше Марии, переживающей из-за травмы не лучшие времена, совершенно ясно.

Думается в этой ситуации организаторы US Open вряд ли пойдут ан поводу у распространителей нелепых слухов и не будут наказывать пятикратную чемпионку "Большого шлема", которая, к сожалению, в последнее время выглядит на корте не слишком убедительно.