Первый рэп-фестиваль в Крыму: никакой политики и немного мата

Уже на следующий день после завершения Koktebel Jazz Party в Коктебеле заметно изменилась публика. На набережной появилось много молодых людей неформального вида. Здесь "эстафетную палочку" от джазового фестиваля 27 августа принял Rap Koktebel.

Фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки организован в этом году в Крыму впервые, продлится он два дня, в течение которых на сцене на берегу Черного моря, у холма Юнге, которая еще недавно принимала джазменов, выступят известные рэперы. Причем, не только из России. Помимо таких известных рэп-исполнителей, как Мот, Guf, Кравц, Рэп Завод и некоторых других российских музыкантов, в Крым приехали три американских рэпера.

Причем, один из них – Азизи Гибсон уже успел поразить журналистов и отдыхающих на пляже своим необычным видом: на пресс-конференции он появился, укутавшись в теплый платок.

На вопрос, зачем он его надел, Гибсон ответил, что хочет себя почувствовать в образе "русской бабушки".

О том, что зрителей (в том числе и простых отдыхающих, которые уже днем, лежа на пляже, могут слушать репетиции рэперов) ждут необычные выступления, на пресс-конференции рассказали основатель и только что завершившегося джазового фестиваля, и рэп-фестиваля Дмитрий Киселев, а также рэперы Павел Кравц (арт-директор Rap Koktebel) и Дмитрий Культпросвет.

Киселев напомнил, что идея организовать рэп-фестиваль вслед за джазовым возникла спонтанно перед Новым годом, когда выступления рэперов стали запрещать в некоторых городах и на них пошли нападки.

Известный телеведущий признался, что почувствовал тогда: казалось, что обижают его детей.

Тогда же весьма внезапно для многих телезрителей в "Вестях недели" появился сюжет в защиту рэперов, и даже сам Киселев зачитал рэп. Оказалось, консультации ему в этом давал Кравц. Правда, признался исполнитель, особых наставлений Киселеву и не требовалось.

"Да норм, человек рабочий, давно с микрофоном работает", — говорит рэпер об известном телеведущем.

Сам Дмитрий Киселев перед началом первого рэп-фестиваля в Крыму рассказал о его принципах. По его словам, маргинальные проявления у некоторых рэп-исполнителей есть, но надо посмотреть, насколько здоровая сердцевина у российского рэпа в целом. И Киселев, и Кравц назвали главные основы этого фестиваля: отказ от наркотиков, никакой политики, но мат в некоторых выступлениях будет. Фестиваль изначально анонсируется с маркировкой "18+", если же на него приведут детей, то это будет уже ответственностью родителей.

Что же касается возможной реакции Роскомнадзора, то сцена в Коктебеле в зону его ответственности не входит, так что "немного мата" будет. Киселев напомнил о своей точке зрения, которую уже озвучивал в эфире. По его мнению, мат – это "драгоценная лингвистическая ценность", если его использовать в нужном контексте и к месту. Кравц, со своей стороны, рассказал, что во время подготовки к фестивалю им предоставили полную свободу, и никто не диктовал исполнителям, что можно делать, а что нет.

Более того: уже есть договоренность с одним из известных российских издательств об издании книги, в которую войдут тексты рэперов, а также рисунки уличных художников, которые перед фестивалем разрисовали старый ободранный забор, ведущий к главной сцене фестиваля.

Он многие годы неприятно поражал отдыхающих, а теперь на площади в 600 квадратных метров по дороге к пляжу можно рассматривать художественные фантазии "российских бэнкси".

На вопрос, будут ли после основных выступлений вечерние баттлы (по аналогии с джемами джазменов), организаторы ответили, что вряд ли: рядом с главной сценой – гостиницы, и, возможно, не всем отдыхающим такие мероприятия придутся по душе.

Вообще о том, что это будет, пока можно только гадать.

Как сказал Кравц, сейчас рэперам "нужно сделать первый классный блин комом" и начать "качать историю".

А история эта, не исключено, может получить весьма неожиданное продолжение. По крайней мере, последний ночной джем KJP завершился совместным выступлением джазменов с рэпером.

Как рассказал Дмитрий Киселев, он уже познакомил арт-директоров джазового и рэп-фестивалей саксофониста Сергея Головню и рэпера Павла Кравца, так что не исключено, что уже в конце августа следующего года в Коктебеле можно будет услышать необычный микс выступлений джазовых музыкантов и рэперов.