Татарстан поможет Китаю в подготовке следующего мирового чемпионата WorldSkills

В Казани завершается сорок пятый мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills. Церемония закрытия состоится сегодня в 19 часов вечера на стадионе "Казань Арена". В ней должен принять участие Владимир Путин. Флаг состязаний торжественно предадут Китаю. Там пройдет следующий WorldSkills 2021 года, сообщает ГТРК "Татарстан".

Президент республики Рустам Минниханов встретил делегацию из Поднебесной в Казанском Кремле. Во время стреми глава региона пообещал гостям, что для помощи в организации чемпионата в 2021 году в Шанхай будут направлены специалисты из Татарстана. Господин Ван Юнцин отметил высокий уровень организации соревнований в Казани и высказал интерес к получению подробного опыта в проведении WorldSkills.

Также во время переговоров обсудили перспективы международного сотрудничества Татарстана и Китая. В планах — открытие совместного завода по производству стиральных машин в городе Набережные Челны.

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