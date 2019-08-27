К 100-летию Турецкой республики в космос запустят первого турка

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану организовать полет турецкого астронавта на орбиту.

"Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", — сообщил Рогозин, отметив, что приурочить полет можно к 100-летию Турецкой республики, которое будет отмечаться в октябре 2023 года.

Эрдоган поблагодарил за предложение и пообещал, что Турция "присоединится к вашей священной работе", передает ТАСС.

Турецкий лидер приехал сегодня вместе с президентом России Владимиром Путиным на открытие Международного авиакосмического салона (МАКС) в Жуковском. Главы государств осмотрели экспозицию, в частности, первый российский боевой самолет пятого поколения Су-57, самый современный серийный истребитель Су-35, а также вертолеты Ми-38 и Ка-62.