Девушку-бармена избили в Апатитах из-за высоких цен на коньяк

Подвыпивший посетитель избил девушку-бармена в Апатитах из-за завышенных цен на коньяк, сообщает "ХибИнформБюро". Буян попал в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел ранним утром 24 августа в баре на улице Космонавтов. На кадрах видно, как молодой человек заходит за стойку и начинает избивать продавщицу, а затем вытаскивает ее за волосы, прижимает лицом к полу и требует признать свою неправоту. От дальнейшей расправы девушку спас случайный посетитель — он ровным счетом ничего не сделал, но отвлек хулигана.

После оказания медицинской помощи бармен рассказала, что конфликт с клиентом возник из-за цен на коньяк — последнему они показались чересчур высокими, однако сотрудница питейного заведения в ответ на критику посоветовала ему поискать другой бар.

Девушка не получила серьезных травм, а потому агрессор избежит уголовного наказания.