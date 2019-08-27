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27 августа 201916:39

Владелец хостела случайно сжег бездомного, пытаясь отучить его от спиртных напитков

Московский комсомолец

Владелец подмосковного хостела случайно убил постояльца, пытаясь преподнести ему урок. Причиной стало постоянное употребление погибшим алкоголя, что не нравилось бизнесмену.

Трагический инцидент произошел в селе Перхушково Одинцовского района. Местный 23-летний житель Наурус Смакуев открыл хостел, в котором предоставлял койко-место бездомным. В качестве оплаты последние безвозмездно работали на бизнесмена. Например, помогали местным убирать подворья, брались за любую неквалифицированную задачу. Железным правилом владельца хостела являлся полный отказ от употребления спиртных напитков, но один постоялец не мог побороть свое пристрастие.

Пострадавший постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения. Наурус Смакуев пытался проводить с ним профилактические беседы, но те не давали результата. В итоге бизнесмен выгонял бездомного, но тот приходил обратно, а владелец хостела снова принимал его.

Как сообщает "Московский комсомолец", в злополучный день Наурус вновь заметил бездомного в состоянии алкогольного опьянения. Бизнесмен решил отойти от слов к делу и взял бензин, которым облил с ног до головы пострадавшего. Смакуев поджег бумагу и, угрожая самодельным факелом, пытался запугать бездомного, требуя клятвенно пообещать бросить пить. Пострадавший со слезами на глазах и мольбой просил не поджигать его, но случайный порыв ветра перенес пламя с факела на мужчину. Пострадавший вспыхнул, выбежал на улицу, за ним последовал Смакуев, который повалил бездомного на землю, пытаясь потушить воспламенение.

В результате бизнесмен посадил мужчину в машину, отвез к ближайшему дому, где и бросил. Затем Смакуев позвонил медикам, чтобы те приехали на помощь к пострадавшему. Врачи не смогли спасти пациента, у которого диагностировали 86 процентов ожогов тела. Через месяц пострадавший скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователь по особо важным делам СО по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области Артем Банарцев рассказал, что на следствии Смакуев свою вину признал частично. Суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима.

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