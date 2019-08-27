Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал на развитие авиации

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС) угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Как передает РИА Новости, это произошло после осмотра экспозиций.

Лидеры двух стран подошли к палатке с мороженым, и Путин поинтересовался, что есть в продаже. "Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое. Есть вологодское ванильное", — ответила продавец.

Российский президент выбрал "Вологодское", а Эрдоган — "Коровку из Кореновки". Сумма покупки составила 210 рублей и, расплачиваясь, Владимир Путин, протянул девушке пятитысячную купюру.

"Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", — кивнул глава государства в сторону министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. "Спасибо за щедрость", — засмеялся тот.

Распробовав мороженое, Путин обратился к продавщице: "А знаете, дайте нам еще. Всех угостим". Члены обеих делегаций стали поспешно выбирать из имеющегося ассортимента.

После того, как Путин с Эрдоганом направились в сторону шале, где у них намечены переговоры, к холодильнику с мороженым подошел министр обороны Сергей Шойгу, а затем руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Последний купил три стаканчика под названием "Радужное", пояснив журналистам, что "У нас операция (по стыковке корабля "Прогресс" к МКС) прошла успешно".

МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.