Пьяный лихач устроил серьезную аварию под Архангельском. Видео

Утром во вторник, 27 августа, водитель легкового автомобиля спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на трассе Архангельск – Северодвинск неподалеку от поселка Цигломень. Инцидент запечатлели регистраторы, установленные в машинах очевидцев.

Судя по кадрам, Chevrolet Cruze совершил обгон в неположенном месте – на записи отчетливо видна двойная сплошная линия разметки, которую пересек нарушитель. После этого легковушка вернулась в свой ряд, однако высокая скорость не позволила ей "влиться" в поток.

Чтобы избежать столкновения с попутным кроссовером, легковой Chevrolet вильнул обратно на встречную полосу, где и врезался в автомобиль Chevrolet Niva.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, в результате инцидента пострадали оба водителя столкнувшихся машин. Кроме того, по данным полицейских, предполагаемый виновник ДТП, управлявший Chevrolet Cruze, находился в состоянии алкогольного опьянения.