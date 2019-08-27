Комличенко выбирает между ЦСКА, "Фейеноордом" и "Реймсом"

Форвард чешского клуба "Млада-Болеслав" Николай Комличенко, которого тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал на очередные матчи континентального отбора, может перебраться из Чехии в более серьезный национальный чемпионат.

На игрока претендуют московский ЦСКА, голландский "Фейеноорд" и французский "Реймс", сообщает издание "Спорт-экспресс". При этом армейцы Москвы – фавориты в борьбе за Комличенко. Россияне согласовали с 24-летним форвардом условия контракта, но пока не могут договориться с "Младой".

И это при том, что чешский клуб снизил цену на Комличенко – с 4 млн евро до 2,8 "лимонов". ЦСКА предлагает вариант аренды нападающего с правом дальнейшего выкупа, но "Младу-Болеслава" это не устраивает. Впрочем и конкуренты российского клуба пока не смогли достигнуть договоренностей с чехами.