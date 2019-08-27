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27 августа 201917:55

Шахматы. Непомнящий вышел в лидеры турнира в Сент-Луисе

В американском Сент-Луисе близок к развязке крупный шахматный турнир Sinquefield Cup, в котором принимает участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и экс-чемпион индус Виши Ананд. Накануне россиянин Ян Непомнящий победил американца Уэсли Со и вышел в лидеры.

Партия, в которой российский гроссмейстер играл черными, стала единственной результативной в 9-м туре. Остальные закончились вничью, включая поединок другого россиянина Сергея Карякина, который играл с голландцем Анишем Гири.

Теперь за два тура до финиша Непомнящий идет впереди вместе с китайцем Дином Лижэнем, набрав 5,5 очков. Карякин и Ананд имеют по 5 очков и преследуют лидеров, Карлсен делит еще с двумя конкурентами 6-7-е места.

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