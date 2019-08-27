Семилетний ребенок погиб под колесами машины в Дагестане. Видео

Дагестанские полицейские обнародовали кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей фатальный наезд на пешехода, произошедший утром во вторник, 27 августа, под Хасавюртом.

Семилетний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу вместе со взрослыми и другими детьми. В какой-то момент ребенок побежал вперед и был сбил автомобилем "Лада Приора".

Пострадавший был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Маленький пешеход скончался от полученных травм.

По факту произошедшего проводится разбирательство.