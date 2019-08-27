Депардье построит дом под Минском, соседка - биатлонистка

Французский актер Жерар Депардье получил участок земли недалеко от белорусской столицы, в деревне Лапоровичи на берегу Заславского водохранилища.

Об этом сообщает информационный портал TUT.BY. Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, по решению Папернянского сельисполкома Жерару Депардье 26 марта 2019 года был выделен земельный участок на 0,1500 га под Минском для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Отмечается, что в тот же день договор аренды на данный участок был заключен между Папернянским сельисполкомом и гражданином России, который прописан в Саранске (Жерар Депардье), на 99 лет. Годовая стоимость составляет 132,96 белорусских рубля (около 65 долларов).

Соседкой французского актера стала известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Депардье уже не раз приезжал в Белоруссию. В 2015 году состоялось его знакомство с белорусским президентом Александром Лукашенко. Во время встречи они косили траву, а также беседовали о сельском хозяйстве. Лукашенко показал французскому актеру резиденцию в Острошицком городке, на что Депардье заявил, что хотел бы пожить среди крестьян в Белоруссии. "Я думаю, я все продам во Франции! Я больше не хочу быть частью страны, несмотря на мою любовь к французам", — отметил в том разговоре иностранный актер.

В 2017 году Депардье стал посетителем белорусского винного завода. Позже он заключил лицензионный договор, который позволяет использовать его портрет на упаковке мясной продукции, поставляемой из Белоруссии в Россию.

Ранее сообщалось, что Жерар Депардье снимется в фильме, который посвятят событиям так называемой Пражской весны. Французский актер предстанет в роли генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.