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27 августа 201918:15

"Гринпис": косатки - на свободе, но 75 белух все еще остаются в "китовой тюрьме"

ГТРК "Владивосток"

В Охотское море выпустили последних двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье. Однако зоозащитников волнует судьба томящихся в неволе белух. По последним данным, там остаются 75 особей. Об этом "Вестям: Приморье" сообщили в российском представительстве "Гринпис".

В естественную среду обитания вернули самца Фореста и самку Харя. Помимо этого, отпустили ещё 6 белух. Это выпуск стал для специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) уже четвертым, схема отработана. Косаток без передержки освободили через транспортировочную клеть, такой способ для животных — наименее стрессовый. Катамаран отплыл с клетью от берега, и на расстоянии около пятисот метров Форест и Харя были отпущены в воду.

Как сообщает пресс-служба ВНИРО, животные сделали несколько возле берега, после чего ушли в северную часть залива. Теперь их поведение на воле будут изучать научные сотрудники института. Позже НИИ передаст "Гринпис" фотографии и видео выпуска животных, и выложены в публичный доступ. Этот день активисты и зоозащитники ждали еще с зимы.

В настоящий момент в бухте Средняей содержатся еще 75 белух. "Это замечательно, что всех косаток выпустили на свободу! Но остались еще несколько проблем. Одна из них — транспортировка за 1,8 тысячи километров из "китовой тюрьмы" оставшихся млекопитающих. Представители ВНИРО пообещали перевести их за оставшиеся перед осенними штормами 1,5 — 2 месяца. Мы рассчитываем, что все пойдет по плану", — прокомментировал эксперт "Гринпис" Оганес Таргулян.

Учитывая положение, защитная организация снова обратилась к институту с просьбой публично рассказать о планах по вывозу оставшихся белух. Представители "Гринпис" опасаются, что ситуация с "китовой тюрьмой" может повториться. Зоозащитники  получили информацию, что недавно в Управление Госэкоэкспертизы поступили новые материалы по распределению объема общего допустимого улова на следующий год, и них снова значатся белухи.

"Если вылов китообразных для культурно-просветительских или учебных целей не будет запрещен, история "китовой тюрьмы" может повториться в ближайшие пару лет. Мы рады, что процедура выпуска белух и косаток стала более более прозрачной. Однако насчет будущих выловов пока ничего непонятно - включили ли китообразных новые материла ОДУ, переданные на госэкоэкспертизу, или нет. Наши чиновники должны прояснить этот момент", — прокомментировал эксперт. 

"Гринпис" будет следить за развитием ситуации.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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