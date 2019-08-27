Бейсджампер снял на видео неудачный прыжок со скалы

Переломом голени и многочисленными ссадинами закончился для опытного бейсджампера по имени Карл прыжок с горы Монте-Бренто в Италии. Установленная на шлеме камера зафиксировала охватившую спортсмена панику.

Понервничать Карла заставил раскрывшийся не до конца купол парашюта, так что он потерял возможность управлять полетом. Все попытки вытянуть стропы успехом не увенчались, и после очередного разворота спортсмена бросило на скалу. Он приземлился на обе ноги, но отскочил в сторону и упал ниже, на небольшой склон, где смог остановиться.

Бейсджампер дозвонился до спасателей, и спустя пару часов его спустили на землю. Мужчина отделался только переломом голени и многочисленными порезами, что можно считать невероятной удачей.

В конце 2014 года в этом месте разбился бейсджампер Леонардо Пьятти, который на скорости врезался в отвесную скалу.