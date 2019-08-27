В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме. Несовершеннолетнего поместили туда после того, как его мать заключили в тюрьму.

Кузнецова рассказала, что воспитанник детдома страдал тяжелыми заболеваниями. Он находился в интернатном учреждении около года, а почти столько же времени провел в доме ребенка. Мать несовершеннолетнего осудили на двенадцать лет. У заключенной есть еще двое детей, которым около двух лет, они находятся в приемной семье.

Детский омбудсмен отметила, что ребенка уже не вернуть, но нужно установить все обстоятельства трагического случая. По ее словам, важно понять, почему дети не были переданы отцу или близким родственникам. Также необходимо отследить весь путь — от изъятия несовершеннолетних из семьи до случившейся трагедии.

Анна Кузнецова рассказала, что если в произошедшем есть вина должностных лиц, то они обязательно понесут ответственность, сообщает "Интерфакс". По словам детского омбудсмена, они находятся на связи с представителями детского дома, интерната, органов опеки. В прокуратуру и Следственный комитет уже направлены соответствующие обращения.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой ребенок с ДЦП скончался в детском доме. Один из свидетелей признался, что оговорил женщину, мать ребенка, которая сейчас отбывает срок в тюрьме. По имеющимся данным, отец пытался забрать сына из сиротских учреждений, но мальчика не отдали. О смерти несовершеннолетнего папе сообщили лишь через пять дней после случившегося, когда его уже похоронили.