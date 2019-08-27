Сербские фанаты привезли советский танк на матч Лиги чемпионов

Болельщики сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" привезли советский танк Т-55 к домашнему стадиону "Райко Митич", на котором во вторник, 27 августа, состоится ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".

Прибывшая к стадиону полиция Белграда возбуждать уголовное дело по данному инциденту отказалась, признав танк всего лишь средством передвижения, а не военной техникой, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Sport.rs. Причина такого решения полицейских проста – в танке отсутствуют боеприпасы.

Напомним, что в первом матче "Црвена Звезда" добилась результативной ничьей в гостях у "Янг Бойз" – 2:2.