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27 августа 201919:37

Левые демократы-радикалы повесили на Трампа всех клопов перед G7

EPA

Дональда Трампа заставили оправдываться. Это произошло посла того, как он предложил свой гостиничный комплекс Doral National в Майами для проведения саммита G7 в 2020 году. Президенту США припомнили, что один из постояльцев курорта жаловался на укусы клопов. В январе 2017 года до инаугурации Трампа отель вне суда уладил иск покусанного клопами постояльца.

На напоминание об этом Дональд Трамп разразился записью в своем Twitter. "Нет постельных клопов в Doral", — заявил 45-й президент США.

На этом Дональд Трамп не ограничился, сообщает РИА Новости. Он написал, что радикально настроенные левые демократы, узнав, что расположенный в идеальном месте гостиничный комплекс предложен для проведения саммита G7 в 2020 году, "распространили ложный и отвратительный слух".

"Некрасиво!" – пристыдил Дональд Трамп тех пользователей соцсетей, которые припомнили историю годичной давности с жалобами на укусы клопов.

На нашествие клопов жалуются и в Нью-Йорке. От кровососов пострадали постояльцы таких гостиниц, как Waldorf Astoria, Millennium Hilton и New York Marriott Marquis. Только с 2014 по 2015 год число жалоб на клопов от покусанных клиентов гостиниц выросло более чем на 44%. Больше всего пострадавших – на Манхэттене.

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