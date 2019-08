Левые демократы-радикалы повесили на Трампа всех клопов перед G7

Дональда Трампа заставили оправдываться. Это произошло посла того, как он предложил свой гостиничный комплекс Doral National в Майами для проведения саммита G7 в 2020 году. Президенту США припомнили, что один из постояльцев курорта жаловался на укусы клопов. В январе 2017 года до инаугурации Трампа отель вне суда уладил иск покусанного клопами постояльца.

На напоминание об этом Дональд Трамп разразился записью в своем Twitter. "Нет постельных клопов в Doral", — заявил 45-й президент США.

На этом Дональд Трамп не ограничился, сообщает РИА Новости. Он написал, что радикально настроенные левые демократы, узнав, что расположенный в идеальном месте гостиничный комплекс предложен для проведения саммита G7 в 2020 году, "распространили ложный и отвратительный слух".

No bedbugs at Doral. The Radical Left Democrats, upon hearing that the perfectly located (for the next G-7) Doral National MIAMI was under consideration for the next G-7, spread that false and nasty rumor. Not nice!