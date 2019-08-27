Подарок небес или угроза: 28 августа к Земле приблизится астероид-гигант

Гигантский астероид окажется рядом с Землей уже 28 августа. Особенность этого небесного тела, помимо размеров, еще и в том, что он был открыт совсем недавно — в конце июля 2019 года. Астрономы относят этот астероид к потенциально опасным. Есть ли риск столкновения с нашей планетой?

Как можно было не заметить! Ученые сами удивлены — обнаружили астероид OU1 уже на подлете к нашей планете, месяц назад.

Но по земным меркам — глыба, 160 метров. Это как высотка на Кудринской площади.

"Даже такие небольшие осколки астероидов, как у меня за спиной, уже представляют опасность для нас, потому что летят к Земле с огромной скоростью — десятки километров не в час, в секунду. С такой скоростью не летают даже артиллерийские снаряды", — подчеркивает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин.

Для сравнения, Тунгусский метеорит был в два раза меньше, чем OU1. Предположительно, 80 метров в диаметре. И его взрыв в атмосфере называют региональной катастрофой.

Двадцатиметровый челябинский метеорит, как потом посчитали, равнялся двадцати хиросимским бомбам. А здесь не метеорит — астероид!

Это небесное тело большего размера. И, по международной классификации, оно попадает в разряд опасных. Есть от чего впасть в меланхолию, но напрасно.

"Мы точно уверены, что он пролетит далеко от Земли. Никакой опасности для нашей планеты он не представляет", — заверяет астроном Владимир Сурдин.

По расчетам астрономов, траектория OU1 пролегает между Землей и Марсом. Это миллион километров от нас — в три раза дальше, чем до Луны.

"Не стоит волноваться по поводу конкретно этого, — добавляет Илон Маск, — но однажды большой астероид врежется в Землю. А у нас сейчас нет никакой защиты".

Как тебе такое, Илон Маск, удастся предотвратить? Вопрос от NASA — Американского космическое агентства. Ответ уже готов: в 2022 году компания одиозного миллиардера намерена атаковать один из астероидов и сбить его с курса. Словно в научно-фантастическом фильме. Вообще же, каждый крупный астероид, пролетающий мимо Земли, для ученых — подарок небес, возможность проанализировать размеры, траекторию движения.

"Невооруженным взглядом увидеть его не можем, но телескопом — можем. Это будет маленькая светящаяся точка, которая будет передвигаться на фоне звезд", — рассказывает об астероиде астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Астероид OU1 пролетит мимо голубой планеты 28 августа в 13:36 по московскому времени.

Вокруг Земли в год пролетает примерно двести таких крупных астероидов. То есть, по одному каждые два-три дня. То, что они не врезаются в нашу планету, большое везение. И, по расчетам астрономов, оно будет сопутствовать Земле в ближайшие несколько веков.