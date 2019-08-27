ЦСКА не смог заполучить воспитанника "Барселоны"

Московский ЦСКА не смог договориться с испанской "Севильей" о сделке по защитнику Серхи Гомесу. Представители столичных армейцев планировали взять футболиста в аренду, однако его переход в клуб из столицы России исключен.

27-летний Гомес интересовал не только ЦСКА – на игрока также претендовали "Валенсия", "Вест Хэм" и "Аталанта", однако он не хотел покидать "Севилью", сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на ElDesmarque. Теперь он, вероятно, продолжит свои выступления за андалусийцев.

Гомес является воспитанником "Барселоны" и пробыл в системе каталонцев на протяжении 14 лет. Покинул "Барсу" он в 2014 году, когда перешел в "Сельту". Игроком "Севильи" Гомес стал летом 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл 32 матча.