Бывшего главу "Наско" обвиняют в хищении 67 миллионов

Сотрудники полиции предъявили обвинение в крупном хищении денег бывшему руководителю страховой компании "Наско". Речь идет о 67 миллионах рублей.

По имеющейся информации, как сообщает ТАСС, в качестве обвиняемого выступает Александр Кондратенков.

На сайте МВД России отмечается, что в настоящее время решается вопрос об объявлении фигуранта в федеральный и международный розыск. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — "Присвоение или растрата".

Отмечается, что речь идет не об одном человеке, а о ряде руководителей и сотрудников страховой компании. Следствием установлено, что в 2016 году подозреваемые подготовили фиктивные документы о выходе из состава страховой компании одного из учредителей. Обозначенным условием являлась выплата действительной стоимости доли в уставном капитале. В результате данных действий на счета аффилированной обвиняемым организации незаконно были перечислены финансовые средства в размере более 67 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, которые помогут установить других участников группы, а также дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.