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27 августа 201920:47

Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Гагарин

Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Гагарин

Президенту России Владимиру Путину показали новый саратовский аэропорт Гагарин. Туда глава государства прилетел из подмосковного Жуковского, где вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом побывал на международном авиасалоне МАКС-2019 и провел с президентом Турции переговоры.

Среди сопровождавших Путина были первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и дочь Юрия Гагарина — Елена.

Международный аэропорт Гагарин расположен в 30 километрах от Саратова. В новейшей истории России это вторая построенная с нуля крупная воздушная гавань. Первым стал аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

Саратовский проект реализован в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Пропускная способность пассажирского терминала — один миллион человек в год. Общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. Протяженность взлетно-посадочной полосы — три тысячи метров, ширина — 45 метров.


Первый тестовый рейс из Внукова в Гагарин и обратно 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". Спустя два дня в новом аэропорту Саратова началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров.

 

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