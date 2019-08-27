"Локомотив" подписал чемпиона Европы Мариу

Футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании контракта с полузащитником миланского "Интера" и сборной Португалии Жоау Мариу. Стороны подписали договор, согласно которому игрок будет выступать за "железнодорожников" на правах аренды.

"Локомотив" арендовал 26-летнего португальца до конца сезона. При этом в контракте прописана опция, благодаря которой "Локо" сможет выкупить права на Мариу после окончания арендного соглашения, сообщает официальный сайт "красно-зеленых". В своем новом клубе хавбек будет выступать под номером 23.

"Очень рад перейти в "Локомотив". Я знаю, что это большой клуб и в команде собрано много звездных и опытных футболистов. Я советовался с Эдером до перехода и он сказал, что "Локомотив" – хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов – тоже немаловажный фактор. Уверен, что мы добьемся результата".

Напомним, что Мариу выступал за "Интер" с 2016 года. Всего в его активе 69 матчей и четыре гола. Вторую часть минувшего сезона он провел также в аренде в английском "Вест Хэме". Отметим, что полузащитник является чемпионом Европы-2016 в составе сборной Португалии. На том Евро Мариу отыграл все семь встреч.