В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины

Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны. Высокую должность Богатырева занимала, когда страной руководил Виктор Янукович, а теперь она фигурант уголовного дела о хищении денег в особо крупных размерах, отмечает телеканал "Россия 24".

Раиса Богатырева прилетела из Минска. Ее задержали сотрудники погранслужбы Украины и передали Нацполиции. На Украине бывшая чиновница подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

По данным Главного следственного управления Генпрокуратуры, речь идет о растрате 63,5 миллионов гривен (около 5,3 миллиона долларов) при осуществлении закупки иммунобиологических препаратов, лекарств, изделий медназначения и оборудования по существенно завышенным ценам. Плюс 279 миллионов гривен (более 23 миллионов долларов), которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулина компании "Индар".

Еще в 2015 году для получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой украинская Генпрокуратура направила в компетентные органы иностранных государств запросы международной правовой помощи. В связи с тем, что подозреваемая Богатырева умышленно уклонялась от следствия и суда, Генпрокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в ее отношении.

Богатырева была министром украинского здравоохранения с декабря 2012 по январь 2014 годы.