Путин в Казани: новая модель подготовки кадров ответит на вызовы новой эпохи

Ответить на вызовы будущего позволит создание доступной модели непрерывного обучения и подготовки кадров, считает президент России Владимир Путин. На церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills президент подчеркнул, что Россия готова к совместной работе с другими странами в ее разработке.

Путин подчеркнул, что ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей можно только всем вместе. К WorldSkills в России уже подключились полмиллиона человек. Число участников движения постоянно растет, добавил глава российского государства.

По мнению Путина, общая задача — сохранение и использование наследия прошедшего в Казани чемпионата профессионального мастерства, чтобы каждый человек, независимо от возраста и здоровья, мог реализовать все свои способности, мог выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей своей жизни.

Движение WorldSkills в России, по словам президента, стало важнейшим элементом передовой системы формирующегося профессионального образования. При этом формирование идет и по таким специальностям, как цифровая экономика.

Путин надеется, что российский опыт по изменению колледжей, по созданию широких возможностей для детей по занятию техническим творчеством будет востребован в мире.

Церемонию закрытия игр WorldSkills в Казани в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24". Казань передала эстафетную палочку в проведении чемпионата по профессиональным навыкам Китаю. Следующий чемпионат пройдет там.