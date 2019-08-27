"Спартак" и "Зенит" рассудит Мешков и VAR

Российский футбольный союз опубликовал судейские назначения на предстоящие матчи восьмого тура чемпионата России. Центральный матч тура, в котором сыграют московский "Спартак" и петербургский "Зенит" обслужит Виталий Мешков.

Помогать арбитру будут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев, резервным судьей назначен Павел Кукуян. Кроме того, как сообщает официальный сайт РФС, на матче будет работать видео-ассистент (VAR). Им назначен Михаил Вилков, помогать ему будет Сергей Карасев.

Также VAR будет использоваться на еще одном матче восьмого тура, в котором сыграют московский "Локомотив" и "Ростов". Ответственным за видео-систему будет Василий Казарцев. Главным арбитром матча назначен Сергей Лапочкин, его ассистентами будут Алексей Воронцов и Алексей Стипиди. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин.

На остальные встречи назначены следующие бригады арбитров:

"Крылья Советов" – "Динамо" (Владислав Безбородов), "Уфа" – "Оренбург" (Игорь Панин), "Рубин" – "Сочи" (Николай Волошин), "Ахмат" – "Тамбов" (Сергей Карасев), "Урал" – "Краснодар" (Алексей Сухой), "Арсенал" –ЦСКА (Евгений Турбин).

Матчи восьмого тура РПЛ состоятся с 30 августа по первое сентября.